Komikerin Amy Schumer erhielt Cushing-Syndrom-Diagnose

Im Gespräch mit der Journalistin Jessica Yellin gab sie an, "ein paar verrückte Wochen" hinter sich zu haben. "Ich stand gerade vor der Kamera und gleichzeitig verbrachte ich vier Stunden am Stück in einem MRT-Gerät, meine Venen wurden von der Menge des abgenommenen Blutes lahmgelegt und ich dachte, dass ich vielleicht nicht mehr da sein werde, um meinen Sohn aufwachsen zu sehen", so Schumer in Yellins Newsletter "New Not Noise".