Wie man im Alter das Gedächtnis schärfen kann

Für die Untersuchung wurden 147 Seniorinnen und Senioren ausgewählt, die in Gedächtniskliniken in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland leben. Alle gaben an, an sich selbst Verschlechterungen ihrer kognitiven Gedächtnisleistungen festzustellen. Sie wurden zufällig einem Training in Achtsamkeitsmeditation oder einem Programm mit körperlicher Aktivität zugeordnet. Dazu wurden regelmäßig Bluttests durchgeführt, die Teilnehmer mussten auch Fragebögen ausfüllen.