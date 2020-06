Meditation und Achtsamkeit: Können Apps helfen, Stress zu reduzieren?

Versuche alles loszulassen. – Lenke deine Aufmerksamkeit auf den Atemfluss. – Lass deinen Körper schwer werden, entspanne dich in diesem Augenblick: Die Anleitungen werden mit angenehmer Stimme vorgetragen, sind von Vogelgezwitscher, Wasserrauschen oder leiser Musik untermalt. Das ist nur ein Beispiel für eine Übung der Meditations-App „Calm“, um in „schwierigen Situationen“ zur Ruhe zu kommen.

Immer mehr Anbieter bringen Programme mit angeleiteten Meditations- und Achtsamkeitsübungen auf den Markt. Sie sollen den Geist beruhigen und ein Werkzeug zur Stressbekämpfung sein. Nicht erst seit der Corona-Krise boomen Meditations-Programme via Apps fürs Smartphone. In der Zeit des Lockdowns kamen noch mehr Menschen damit in Berührung als zuvor. Aber kann das überhaupt funktionieren? Wo doch oft gerade eine überbordende Smartphone-Nutzung für die Überlastung im Kopf sorgt?