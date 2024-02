Medikamenten-Engpässe: Eine neue App soll helfen

Welche Apotheke hat das mir verschriebene Medikament verfügbar? Besonders im vergangenen Winter konnte das angesichts der Lieferengpässe bei zahlreichen Präparaten zu einer schier unlösbaren Aufgabe werden. "Ich habe in meinem Büro Hunderte Zuschriften von Menschen bekommen, die 10 bis 15 Apotheken anrufen mussten" - ehe sie eine fanden, die das Präparat vorrätig hatte , sagt der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Freitag. Er hatte im vergangenen Jahr die Wiener Apotheker geben, hier das Service für die Bevölkerung zu verbessern. Am Freitag wurde die neue Handy-App "APOScout" in einer Wiener Innenstadt-Apotheke präsentiert: Patientinnen und Patienten können mit ihrer Hilfe nachsehen, in welchen Wiener Apotheken das benötigte Medikament vorrätig ist.

Allerdings waren bis Freitag erst 70 Apotheken (20 Prozent aller Wiener Apotheken) eingebunden. Hacker zeigte sich aber überzeugt, "dass es gar nicht lange dauern wird", bis sich alle Apotheken in Wien diesem Service angeschlossen haben. Auch eine Ausweitung auf die anderen Bundesländer ist geplant. Insgesamt gibt es in Österreich rund 1.400 Apotheken.