Anatomische Seltenheit: Mann lebte unwissentlich mit drei Penissen

In Großbritannien entpuppten sich die Genitalien eines verstorbenen Mannes kürzlich als seltene medizinische Besonderheit: Der Mann aus Birmingham hatte seinen Körper nach seinem Ableben Forschungszwecken zur Verfügung gestellt, berichten britische Medien, darunter der Independent , dieser Tage.

Wenn ein Baby mit zwei Penisschäften geboren wird, spricht man in der Medizin von Diphallie . Schätzungsweise eines von sechs Millionen männlichen Babys wird mit dieser äußerst seltenen Fehlbildung geboren. Laut einem Beitrag auf der Medizinplattform Netdoktor sind bisher lediglich 100 Fälle dokumentiert worden. Ein Doppelpenis wird, sofern er erkannt wird, in der Regel operativ korrigiert .

Der Fall des 78-Jährigen wird ausführlich im Journal of Medical Case Reports beschrieben. Neben einem sichtbaren Glied legten die Forschenden im Hodensack zwei kleinere Penisse frei. Einer davon war mit derselben Harnröhre verbunden wie der vollständig ausgebildete Hauptpenis. Er enthielt auch Schwellkörper und Eichel . Dem dritten Penis, dem kleinsten im Hodensack des Mannes, fehlten Harnröhre und Schwellkörper. Der primäre Penis des Mannes war etwa neun Zentimeter lang, sekundärer und tertiärer rund vier Zentimeter.

"Ohne Sezierung wäre diese anatomische Variation unentdeckt geblieben, was darauf hindeutet, dass die Prävalenz von Polyphallie größer sein könnte als erwartet", heißt es.

Allerdings vermuten die Autorinnen und Autoren des aktuellen Fallberichts, dass der Zustand häufiger sein könnte "als angenommen". In den allermeisten Fällen wüssten betroffene Männer nichts davon. Auch im Fall des 78-jährigen Briten sei die Triphallie äußerlich nicht sichtbar und dem Mann wohl auch nicht bewusst gewesen.

© Journal of Medical Case Reports

Bezüglich der Entstehung ist vieles noch unklar: Bekannt ist, dass sich männliche Genitalien beim ungeborenen Kind in der Regel früh in der Schwangerschaft ausbilden. Etwa zwischen der vierten und siebenten Schwangerschaftswoche. Vermutet wird, dass genetische Anomalien , die sich wiederum auf die Produktion des männlichen Hormons Androgen auswirken, bei Polyphallie eine Rolle spielen könnten.

Die Entdeckung wirft auch Licht auf mögliche Komplikationen, die mit mehrfach angelegten Penissen einhergehen könnten: So könnten derartige Anomalien etwa zu wiederkehrenden Harnwegsinfekten führen. Auch sexuelle Funktionsstörungen, etwa Erektionsprobleme, die ein erfülltes Sexualleben verkomplizieren, und Fruchtbarkeitsprobleme seien als Folge denkbar. Denkbar sei auch, dass die zusätzlichen Penisse beim Geschlechtsverkehr Schmerzen ausgelöst haben.

Wie die anatomische Auffälligkeit das Leben des 78-jährigen Briten beeinflusste, kann nicht nachverfolgt werden. Körperspenden an die Forschung sind in Großbritannien, wie auch in Österreich, gesetzlich streng geregelt. Weder seine genaue Identität noch seine Krankengeschichte sind den Forschenden bekannt.