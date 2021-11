Autsch!

Über Kürze, Länge, Performance des besten Stücks wird gerne gewitzelt, in Wirklichkeit tut’s jedem Mann sehr weh, wenn da unten nix mehr ist wie früher. Und während wir staunend über Frauen plaudern, die sich einer Vaginaverjüngung unterziehen, konsultieren zunehmend auch Männer den Chirurgen ihres Vertrauens, um nachzufragen, was man tun könne, damit „der da“ wieder schnittiger aussehe und rasanter performe. Den natürlichen Lauf der Dinge will keiner mehr akzeptieren. Der schaut – in einem Satz zusammengefasst – so aus: Der Penis verändert sich, wenn Männer altern. Drama, Baby? Nicht wirklich. Es geht eher um einen realistischen Blick in den Schritt: Der Penis kann kleiner werden (böse Zungen nennen das „schrumpfen“, das betrifft aber nicht alle). Der Penis kann schwächer werden (böse Zungen sagen dann, er bekommt keinen mehr hoch. Auch dieses Schicksal erleiden nicht alle). Der Penis macht nicht mehr, was ER will. Und all das nur, weil Männer immer weniger vom Männlichkeitshormon produzieren. Dann wird der Penis schmäler, und die Eichel ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Muskelzellen werden in Bindegewebe umgewandelt, das sich nicht mehr ruckzuck mit Blut füllt. Was tun? Vor allem nicht verzweifeln. Und es sich lange überlegen, ob das gute Stück tatsächlich mit Eigenfett verdickt werden muss, oder mit dem angesagten „P-Shot“ gepimpt werden soll. Der beruht auf der Idee, das körpereigene Wachstumsfaktoren vitalisierend wirken. Die Alternative dazu heißt zunächst: Annahme. Die Annahme des Alterungsprozesses nämlich – nicht willenlos, sondern im Sinne eines Aha. Das ist so. Worauf der nächste Schritt folgen kann: Was kann ich tun?

Gut, wir wollen hier nicht die nächste Anleitung zur vernünftigen Ernährung, zum Nicht-Rauchen und moderaten Alkoholkonsum auf den Tisch hauen. Wissen wir eh. Aber wie wär’s etwa mit Beckenbodentraining, meine Herren? Nicht nur Frauen, auch Euch hilft’s, um die Durchblutung zu fördern und Muskeln zu stärken. Und da wäre sowieso noch der schönste Tipp der Welt: Gebraucht Euren Penis, gebt nicht auf! Lasst Euch stattdessen etwas einfallen, damit der Sex in der Partnerschaft lustig und lebendig bleibt. Mit Auf und Abs, aber stets fröhlich. Weil das Vögeln die schönste Art ist, um sein bestes Stück geschmeidig zu halten – und funktionstüchtig.