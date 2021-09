Neue Penis-Studie: Kommt es doch auf die Größe an?

Doch sie geben auch Entwarnung: Die Ergebnisse würden im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass Sex mit demselben Mann durch eine Penisverlängerung besser würde. "Sie lassen sich auch nicht auf Männer umlegen, die nicht in einer sexuellen Beziehung sind und Angst haben, aufgrund ihrer Penislänge zurückgewiesen zu werden", heißt es in der Studie. Dafür gebe es viele andere Faktoren, die für das sexuelle Empfinden entscheidend sind.

Laut den Studienautoren beträgt die durchschnittliche Penislänge in erigiertem Zustand 13,1 Zentimeter. Die Probanden gaben im Schnitt aber 17 Zentimeter an - das könnte daran liegen, dass sie sich selbst messen mussten, so die Forscher. In weiteren Studien soll untersucht werden, wie sich die reduzierte Länge auf das Empfinden der Männer auswirkt.