Männer mit kleinem Penis sind eher unfruchtbar

Auf die Größe kommt es nicht an – oder etwa doch? Zumindest wenn es um Fruchtbarkeitsprobleme geht, gibt es laut aktueller Studie einen Zusammenhang mit der Penisgröße. An der University of Utah wurden 815 Männer über einen Zeitraum von drei Jahren untersucht, die in eine Klinik für sexuelle Gesundheit gingen. Das Ergebnis: Männer ohne Fruchtbarkeitsprobleme hatten eine durchschnittliche Penislänge von 13,4 Zentimetern. Bei jenen, die ein Fruchtbarkeitsproblem hatten, war der Penis im Schnitt 12,5 Zentimeter groß.

Erstmals untersucht

„Es mag kein auffallender Unterschied sein, aber es gab eine eindeutige statistische Signifikanz. Es bleibt noch zu klären, ob es gewisse Penislängen gibt, die eine schwere Unfruchtbarkeit vorhersagen können“, sagte Studienleiter Austen Slade von der University of Utah.