Was der kleine Penis von Gorillas mit Unfruchtbarkeit beim Mann zu tun hat

Gorillas sind mächtige Tiere. Bis zu 180 Kilogramm bringt ein ausgewachsenes männliches Tier auf die Waage. Ihre Genitalien sind allerdings vergleichsweise klein. Ihr Penis erreicht im erigierten Zustand bloß eine Länge von drei bis sechs Zentimetern, die Hoden wiegen nur 35 Gramm. Das wirkt sich auf die Qualität ihrer Spermien – und damit auf ihre Zeugungsfähigkeit – aus: Zum einen schwimmen die Samenzellen nicht besonders schnell, zum anderen sind sie beim Eindringen in die Eizellen weiblicher Artgenossen nicht sehr potent.

Weil Gorillas über 98 Prozent ihrer DNA mit dem Menschen teilen, könnte die Genetik hinter ihren unterdurchschnittlichen Genitalien Unfruchtbarkeit bei Männern miterklären.

Genetischen Ursachen von Unfruchtbarkeit auf der Spur

Forschungen an der US-amerikanischen Universität Buffalo haben nun ergeben, dass einige der Gene, deren Mutationen ein schlecht funktionierendes Fortpflanzungssystem bei Gorillas mitbedingen, auch für männliche Unfruchtbarkeit beim Menschen verantwortlich sein könnten.

In einer Studie, die Anfang Mai im Fachmagazin eLife veröffentlicht wurde, identifizierten Forschende in Summe 109 reproduktionsbezogene Gorilla-Gene, die auch bei unfruchtbaren Männern häufig mutiert zu finden waren. Die besagten Gorilla-Gene wurden dafür mit Genomdaten von 2.100 unfruchtbaren Männern verglichen. Die Fachleute gehen davon aus, dass noch mehr Gene an den Prozessen beteiligt sein könnten.