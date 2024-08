Weltweit erste Studie mit Impfstoff gegen Lungenkrebs gestartet

Die Studie wird von vielen Spezialisten als "bahnbrechend" bezeichnet. In 34 Forschungszentren in sieben Ländern startete jetzt die erste Studie mit einem mRNA-Impfstoff der deutschen Firma Biontech gegen Lungenkrebs, berichtet die britische Tageszeitung The Guardian.

Weltweit ist Lungenkrebs die häufigste Krebstodesursache, an der jedes Jahr etwa 1,8 Millionen Menschen sterben. Davon kommen fast eine Viertelmillion Menschen - rund 230.700 - aus Ländern der Europäischen Union, was fast jedem fünften Krebstoten in der EU entspricht. In Österreich wurden im Jahr 2022 rund 5.200 Neuerkrankungen an Lungenkrebs diagnostiziert. Knapp 4.000 Menschen sterben jährlich in Österreich an Lungenkrebs.