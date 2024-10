Lungenärzte: Atemnot als mögliches Alarmsignal immer ernst nehmen

Eine Lungenembolie verlaufe meist dramatisch. Sie entsteht durch den Verschluss einer Lungenarterie, nachdem ein Blutgerinnsel aus dem Körperkreislauf in die Lunge gelangt ist. In über 90 Prozent der Fälle tritt diese in Folge einer tiefen Beinthrombose auf. "Eine Lungenembolie führt meist zu plötzlich auftretender Atemnot, Schmerzen in der Brust, Husten und in manchen Fällen sogar Bluthusten", erläutert Gabor Kovacs, stellvertretender Leiter der Klinischen Abteilung für Pneumologie an der Universitätsklinik der medizinischen Universität Graz. "Große Embolien können zu Herzversagen und leider immer wieder auch zum Tod führen. Beim plötzlichen Auftreten solcher Symptome muss daher unbedingt auch an eine Lungenembolie gedacht werden. Denn eine rechtzeitig eingeleitete Diagnose und Therapie kann Leben retten ."

Während die Atemnot bei einer Lungenembolie zumeist plötzlich, von einer Minute auf die andere, auftritt, kann Atemnot, die sich über Jahre hindurch entwickelt und immer massiver wird, Alarmsignal für eine Vielzahl von Erkrankungen sein. Zu den infrage kommenden Lungenkrankheiten zählen Atemwegs- oder Lungengewebekrankheiten, aber langfristige Atemnot kann auch auf Erkrankungen der Lungengefäße, wie Lungenhochdruck hinweisen. Neuesten Schätzungen zufolge ist mindestens ein Prozent der Bevölkerung von Lungenhochdruck betroffen.

Kovacs: "Typisch ist, dass eine beginnende Atemnot in vielen Fällen bagatellisiert und nicht ernst genommen wird. So kann sie sich über die Jahre hinweg schleichend entwickeln, aber irgendwann merken die Patientinnen und Patienten: Ich kann meinen Freizeitbeschäftigungen wie zum Beispiel Wandern nicht mehr nachgehen, schon Spaziergänge in der Ebene strengen mich an. Durch meine Atemnot bin ich so eingeschränkt, dass ich jegliche körperliche Anstrengung vermeide. In diesen Fällen sind sehr häufig Herz- und Lungenkrankheiten die Ursache."

Was bei Lungenhochdruck passiert

"Durch krankhafte Prozesse kann es zu Umbauten in der Wand der Lungengefäße kommen, mit der Folge, dass das das Blut nicht mehr ungehindert fließen kann", erklärt Pneumologe Kovacs. Dadurch muss das Herz mehr arbeiten und der Blutdruck erhöht sich. Wenn der Blutdruck in den Lungenarterien dauerhaft erhöht ist, spricht man von Lungenhochdruck oder pulmonaler Hypertonie (PH). "Dieser Zustand kann den rechten Teil des Herzens, der das Blut in die Lunge pumpt, schädigen und zu einem rechtsseitigen Herzversagen führen, das tödlich enden kann."