Seit Jahrzehnten macht vielen Tieren die sogenannte Lichtverschmutzung zunehmend zu schaffen. Auch für viele Menschen ist nächtliches Licht von Nachteil. "Wir sind erstaunt, wie empfindlich viele Tiere sind. Das hat uns selbst überrascht", sagt Franz Hölker , der eine Forschungsgruppe zu Lichtverschmutzung am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) mit Sitz in Berlin leitet. Und das gelte auch für den Menschen.

Der Unterschied zwischen Tag und Nacht verschwimme. In Innenräumen wie Büros sei tagsüber viel weniger Licht als draußen, während der Tag abends verlängert werde. "Da wissen die Zellen nicht mehr so genau, was sie machen sollen", sagt Hölker. Die Folge seien nicht nur Schlafstörungen.

Übermäßiges nächtliches Licht könne auch das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Adipositas und Depressionen erhöhen, schrieb voriges Jahr ein internationales Forschungsteam in einer Überblicksarbeit im Fachblatt "Science". Nächtliche Lichtexposition schwäche zudem das Immunsystem. "Die Studien zu den Auswirkungen von nächtlicher Lichteinwirkung zeichnen ein beunruhigendes Bild", sagte Ko-Autorin Eva Schernhammer von der Medizinischen Universität Wien.