Gesetz beschlossen: Windräder hören auf, dauernd rot zu blinken

Die „Beleuchtung von Luftfahrthindernissen zum Schutz der Luftverkehrsteilnehmer“ – es geht konkret um Windkraftanlagen – wird nachts nur mehr bei Bedarf aktiviert werden müssen. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Donnerstag im Parlament beschlossen.

Wann es einen Bedarf gibt, wird künftig die Flugsicherung Austro Control bestimmen, da sie bereits über die entsprechenden Anlagen und Techniken zur Luftfahrzeugerfassung verfügt und auf die notwendigen Daten zurückgreifen kann.

Soll heißen: Sollte einmal ein Kleinflugzeug oder ein Hubschrauber in einer niedrigen Höhe in der Nähe von Windkraftanlagen unterwegs sein, weiß das jedenfalls die Austro Control und kann quasi per Knopfdruck die rot blinkenden Lichter für einen gewissen Zeitraum und nur dort, wo es benötigt wird, aktivieren.