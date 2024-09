Leihmütter erleben häufiger Komplikationen bei der Geburt

Die Nachfrage scheint jedenfalls zu steigen, auch wenn belastbare weltweite Statistiken fehlen . In England und Wales – dort ist Leihmutterschaft erlaubt, allerdings nicht gegen Bezahlung – boomt Leihmutterschaft seit einigen Jahren beispielsweise regelrecht. Zahlen, die 2021 von der University of Kent veröffentlicht wurden , zeigen, dass die Zahl Übertragung der rechtlichen Elternschaft von Leihmüttern von 117 Fällen im Jahr 2011 auf 413 im Jahr 2020 gestiegen ist.

Die Forschenden konnten auch nachweisen, dass Leihmütter eher bestimmte Merkmale aufwiesen, darunter ein Wohnsitz in einer Gegend mit niedrigem Einkommen, Übergewicht oder Bluthochdruck . Vollständig erklären können diese Faktoren die Ergebnisse aber nicht, heißt es. Denn selbst wenn man die genannten Merkmale, aber etwa auch Alter, Anzahl früherer Geburten oder Rauchen, in der Auswertung berücksichtigte, blieben die Effekte – wenn auch in geringerem Ausmaß – bestehen.

Velez und ihr Team nutzten die Datenbank "Better Outcomes Registry & Network" , um das Auftreten von Komplikationen bei 863.017 Einzelgeburten in Ontario zwischen 2012 und 2021 zu untersuchen. Unter den geborenen Kindern waren 806 Leihmutter-Babys (meist wurde den Frauen ein durch die Wunscheltern gezeugter Embryo übertragen). 846.124 Babys wurden natürlich gezeugt, 16.087 durch IVF.

Große Hoffnungen für Paare, Vorwurf des Menschenhandels

Jackie Leach Scully, Bioethikerin an der australischen University of New South Wales, die nicht an der Studie beteiligt war, weist im Interview mit dem Guardian darauf hin, dass die Studie nur eine kleine Gruppe von Leihmüttern umfasste und dass diese Frauen möglicherweise zuvor gesunde Babys ohne gesundheitliche Probleme zur Welt gebracht hatten. "Dennoch zeigt die Studie, dass wir relativ wenig über die besonderen Risiken einer Leihmutterschaft (…) wissen." Berechtigt sei auch die Frage, ob die Gesundheit der Frau im Gegensatz zur Gesundheit des Fötus im Prozess der Leihmutterschaft ernst genug genommen werde.

Leihmütter sollten laut Scully im Idealfall gesund sein und ein geringes Risiko für Komplikationen aufweisen. In der Praxis sei dies nicht immer der Fall. Das werfe ethische Fragen auf, "vor allem im Hinblick auf die mögliche Ausbeutung von Frauen".

Tatsächlich wird der Weg zum Wunschkind per Leihmutter vielfach kontrovers diskutiert. Von einer großartigen Möglichkeit, Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zu helfen, sprechen die einen. Von Ausbeutung von Frauen in prekären Lebenslagen und gar Menschenhandel, die anderen.

Zwischen 13.000 und 200.000 Euro kostet es in etwa, ein Kind von einer Leihmutter austragen zu lassen. In vielen Ländern ist Leihmutterschaft und das Geschäft damit verboten. Auch in Österreich. Frauen oder Paare können allerdings in andere Länder, Griechenland, die Ukraine, Mexiko oder einige US-Bundesstaaten beispielsweise, reisen und dort eine Leihmutter in Anspruch nehmen.