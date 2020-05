Bestellt und nicht abgeholt: Leihmutter-Babys warten auf Eltern

Per YouTube-Video schlug der medienaffine BioTexCom-Chef Albert Totschilowskyj nun Alarm. Mit Bildern schreiender Babys in einem mit Bettchen vollgestellten Schlafsaal will er die Regierung in Kiew dazu bringen, die biologischen Eltern leichter ein- und mit ihren Kindern wieder ausreisen zu lassen.

Derzeit verlangt die Ukraine ein Schreiben des jeweiligen Außenministeriums, das beispielsweise die USA laut Totschilowskyj zügig ausstellen.