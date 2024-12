Laut Studie: Diese Laufschuh-Modelle bergen das höchste Verletzungsrisiko

Forschende der University of Florida haben sich nun angesehen, welche Laufschuhmodelle solchen Blessuren am ehesten Vorschub leisten.

Joggen tut der Gesundheit gut. Wie bei jeder Sportart kann man sich auch beim Laufen verletzen. Neben typischen Beschwerden wie Schmerzen im Knie, an der Ferse, am Schienbein oder Rücken, kann es auch zu Verletzungen des Sprunggelenks kommen. Etwa Bänderzerrungen oder Bänderrisse am Sprunggelenk durch Umknicken.

In kleineren, früheren Erhebungen wurden Zusammenhänge zwischen dem Verletzungsrisiko und dem Schuhtyp sowie dem Fußauftrittsmuster – man kann beim Joggen zuerst auf der Ferse, dem Vorfuß oder dem Mittelfuß landen – bereits in Ansätzen erforscht.

Schuhe mit gepolsterten Absätzen mit erhöhten Verletzungsrisiko verbunden

Das Team um Sportmedizinerin Heather Vincent bediente sich jetzt umfassender Patientendaten des Health's Sports Performance Center und der Running Medicine Clinic, dessen Leiterin Vincent ist. Hunderte Läuferinnen und Läufer suchen die beiden Zentren jährlich aus verschiedensten Gründen auf. So war man in der Lage, Daten von über 700 Läuferinnen und Läufern aus sechs Jahren sammeln. Gewonnen wurden unter anderem detaillierte Informationen zum getragenen Schuhtyp, zur Verletzungshistorie und zum Laufverhalten.

In der Zusammenschau der Daten zeigte sich, dass Schuhe mit dickeren, höheren, gepolsterten Absätzen mit einem deutlich erhöhten Verletzungsrisiko verbunden waren. In der Auswertung wurden beeinflussende Faktoren wie Alter, Gewicht, Trainingsausmaß und Wettbewerbstätigkeiten berücksichtigt, um möglichst präzise Ergebnisse zu erhalten.

Stark gepolsterte und damit gut dämpfende Laufschuhe würden Joggerinnen und Jogger "in Bezug auf ihren Gang verwirren", schreiben die Forschenden. Was wiederum das Verletzungsrisiko steigern könne. Gemeint ist, dass Menschen beim Laufen auf voluminösen Sohlen weniger gut erspüren können, wie ihr Fuß am Boden aufsetzt. Mit flacheren Schuhen bekommt man allgemein ein besseres Gefühl für den Untergrund, auf dem man sich bewegt. Was ein kontrolliertes, bedachteres Aufsetzen des Fußes ermöglicht.