Sport und kalorienarmes Essen

Studienleiter Ristow beschäftigt sich schon länger mit diesem Phänomen, das auch beim Sport auftritt. Bewegung steigert oxidativen Stress ebenfalls kurzfristig – auch hier profitieren die Abwehrmechanismen des Körpers. In Tierversuchen zeigte sich der gleiche Effekt auch bei Mäusen, die man mit kalorienreduzierter Kost fütterte. Die Nager wurden älter als Artgenossen, die normales, kalorienreiches Futter erhalten. Die Erkenntnisse aus dieser Studie lassen sich laut Ristow auf den Menschen übertragen.

Die Mediziner trinkt täglich Grüntee und rät auch anderen dazu. Vorsicht sei bei Grünteeextrakten oder- konzentraten geboten. "Ab einer gewissen Konzentration wird es toxisch", wird Ristow zitiert. Hochdosierte Katechine würden die Mitochondrien so stark hemmen, dass dies zum Zelltod führe, was vor allem in der Leber gefährlich werden könne. Wer diese Polyphenole in zu hohen Dosen zu sich nehme, riskiere also Schäden an Organen.

Japanische Grünteesorten liefern am meisten Katechine. Aber auch andere grüne Tees enthalten ausreichende Mengen.