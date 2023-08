Blut junger Mäuse verlängert das Leben älterer Mäuse

Die Studienautoren weisen explizit darauf hin, dass ihre Experimente nicht auf eine Anti-Aging-Behandlung für Menschen übertragbar seien, dass aber das Blut junger Mäuse Verbindungen enthält, die die Langlebigkeit der älteren fördern. "Ich würde sagen, es ist ein nützlicher Cocktail", kommentiert es Studienautor James White, Zellbiologe an der Duke University School of Medicine in North Carolina, in der New York Times.

Erste Experimente bereits im 19. Jahrhundert

Diese Art von Versuchen ist nicht neu. Bereits im 19. Jahrhundert verbanden französische Wissenschaftler die Blutgefäße von zwei Ratten. Um zu zeigen, dass sie anschließend einen gemeinsamen Blutkreislauf teilten, injizierten sie Belladonna, ein Mittel, das aus der giftigen Schwarzen Tollkirsche gewonnen wird. Das Ergebnis: Bei beiden Ratten weiteten sich die Pupillen. In den 1950er Jahren folgten ähnliche Experimente, erstmals mit dem Fokus auf Altern. Das heißt der Blutkreislauf einer älteren und einer jüngeren Maus wurde miteinander verbunden, wobei die Forscher zu dem Schluss kamen, dass die älteren Mäuse danach jünger wirkten.