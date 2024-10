Kurzsichtigkeit: Warum immer mehr Kinder davon betroffen sind

Weltweit läuft eine Pandemie der Kurzsichtigkeit (Myopie). Laut einer vor kurzem im British Journal of Ophthalmology veröffentlichten Studie ist bereits jedes dritte Kind betroffen. In Japan sind es sogar 86 Prozent der Heranwachsenden, in Südkorea 74 Prozent. Das einzige wirkliche Gegenmittel, so deutsche Augenspezialisten, ist Aufenthalt im Freien und Sonnenlicht.

Kurzsichtigkeit bei jedem dritten Kind in Europa

Während in südostasiatischen Metropolen bereits 80 bis 90 Prozent der jungen Menschen kurzsichtig sind, liegt dieser Anteil in Europa derzeit bei 30 bis 40 Prozent. "Jeder zehnte davon, also rund fünf Prozent aller Menschen in diesem Alter, bekommt eine so genannte hohe Myopie", stellte Wolf Lagreze, Leiter der Sektion Neuroophthalmologie, Kinderophthalmologie und Schielbehandlung der Klinik für Augenheilkunde an der Universitätsklinik von Freiburg in Deutschland vor kurzem aus Anlass des bevorstehenden Jahreskongresses der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) fest.