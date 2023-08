Brillengläser mit Blaulichtfilter: Was bringen sie tatsächlich?

Die Meinung in der Bevölkerung scheint mehrheitlich klar zu sein - zumindest in unserem Nachbarland Deutschland: Dort sind 52 Prozent der Bevölkerung der Ansicht, dass künstliches Licht mit hohem Blauanteil "die Augen stresst, mehr als 38 Prozent glauben sogar, dass es schädlich ist", berichtete kürzlich die FAZ über eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Brillenglasherstellers Zeiss. Laut den Herstellern von Gläsern mit Blaulichtfiltern könne damit die Augen bei langer Bildschirmnutzung geschont werden. Doch gibt es dafür auch wissenschaftliche Nachweise? Eine Überblicksstudie des unabhängigen Forschungsnetzwerks Cochrane liefert dafür keine Belege - zumindest nicht, was den kurzzeitigen Einsatz solcher Brillen betrifft.