Werden Augentropfen künftig Kurzsichtigkeit bei Kindern kurieren?

"Optionen für Millionen von Kindern"

"Das ist eine aufregende Sache für die Myopie-Forschungsgemeinschaft, der ich seit 35 Jahren angehöre", wird Optometristin und Studienautorin Karla Zadnik von der Ohio State University in einer Aussendung zu Studie (JAMA Ophthalmology) zitiert. "Und es ist aufregend zu erkennen, dass es in Zukunft Optionen für Millionen von Kindern geben könnte, von denen wir wissen, dass sie kurzsichtig sein werden."

In diesen Fällen könnte eine Therapie mit Atropin helfen. Derzeit ist weder in den USA noch in Europa ein pharmazeutisches Produkt zur Behandlung der Myopie offiziell zugelassen. Viele Augenärztinnen und Augenärzte bieten Therapien mit Atropintropfen aber inzwischen im "Off-Lable-Use" an.

Bei der aktuellen Studie handelt es sich den Autorinnen und Autoren zufolge um die erste Untersuchung mit niedrigdosiertem Atropin, die drei Jahre lang auch Placebo-Kontrollen umfasste und an eine große Zahl an Probandinnen und Probanden aus 26 klinischen Einrichtungen in Nordamerika und fünf Ländern in Europa teilnahm. In einem zweiten Teil der Studie soll nun untersucht werden, wie die Augen nach Beendigung der Behandlung reagieren.