Ärger über Nichtraucherschutz: „Die Ministerin sollte zurücktreten“

Vor allem die systemische Therapie – also jene Formen, die oral oder als Infusion in den Körper gelangen – hat sich verändert, weil viele Details über die Strukturen von Lungenkarzinomen entdeckt wurden. Es stehen heute mehr Präparate zur Verfügung, die punktgenauer eingesetzt werden können. Ein Teil der Patienten spricht dabei auf die Immuntherapie gut an: Die Zellen des eigenen Immunsystem werden so aktiviert, dass sie Krebszellen erkennen und bekämpfen. In der Praxis wird bei der Therapiewahl sehr eng mit Pathologen zusammengearbeitet, die die Strukturen des Tumors bestimmen. Zielinski: „Sie sind sehr wichtige Partner geworden.“ Hochmair ergänzt: „Anhand ihrer Tumorbestimmung entscheiden wir, welche Therapie die richtige ist.“

