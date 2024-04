Kriegskinder: Entbehrungen bei Lebensmitteln wirken ein Leben lang nach

Hunger ist in Kriegszeiten weit verbreitet. Wer diese Mängel erlebt hat, bei dem wirken sie ein Leben lang nach. Das zeigt eine aktuelle gemeinsame Studie von ZEW Mannheim (Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung), der Erasmus-Universität Rotterdam und der Global Labor Organization. Untersucht wurden die Daten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs von rund 13.000 Menschen in Italien, wobei Essgewohnheiten, Body-Mass-Index und andere Gesundheitsdaten aus dem späteren Leben der Menschen einbezogen wurden.

Das Ergebnis: Vor allem Frauen überkompensieren den Mangel an Fleisch während des Zweiten Weltkriegs in Europa für den Rest ihres Lebens. Sie essen häufiger täglich Fleisch und geben mehr Geld für Lebensmittel aus. Zudem leiden sie auch häufiger unter Folgeerkrankungen wie Übergewicht oder Krebs als Menschen, die keine Fleischknappheit in ihrer Kindheit erlebten.

"Nicht nur die Kriegsgeneration selbst versucht den erlittenen Mangel auszugleichen – ihre Kinder übernehmen das Verhalten der Eltern. Auch ein kurzfristiger Mangel in der Kindheit hat also einen großen Einfluss auf Lebensstil und Gesundheit gleich mehrerer Generationen", sagt Ko-Autorin Effrosyni Adamopoulou.