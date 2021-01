Österreich als "Kreuzwehland": 1,9 Millionen mit Beschwerden

Die Daten aus der Statistik Austria-Studie: Chronische Rückenschmerzen stehen bezüglich der Häufigkeit an der Spitze chronischer Symptome, an dritter Stelle dann Nacken- und an siebenter Stelle chronische Kopfschmerzen. "Jeder Zehnte unter den unter 30-Jährigen ist von Kreuzschmerzen betroffen. Bei den Unter-60-Jährigen klagte jeder Fünfte (20,8 Prozent; Anm.) über Schmerzen, bei den über 60-Jährigen war es mehr als jeder Dritte", sagte der Experte.

Die Kosten sind enorm. Im Rahmen einer Untersuchung kam man in Wien auf direkte Behandlungskosten, welche chronische Schmerzzustände verursachen, von rund 880 Millionen Euro im Jahr. Rund 174 Millionen Euro dürften allein auf die chronischen unspezifischen Rückenschmerzen zurückzuführen sein. Die direkten medizinischen Kosten hat man in Deutschland bei solchen Patienten mit 9.000 Euro pro Jahr berechnet. Die indirekten Kosten (Arbeitsausfall etc.) sind viel höher und machten in der deutschen Untersuchung pro Jahr mehr als 20.000 Euro zusätzlich aus.

Am wichtigsten wäre natürlich die Vorsorge, speziell durch genug ausgeglichene körperliche Betätigung. Dann kommen ergonomisch optimierte Verhältnisse im Arbeitsleben. "In der EU gelten mehr als 50 Prozent der Menschen als körperlich inaktiv", umriss Mitrovic die Rückenprobleme wohl direkt fördernde Situation.