Unspezifischer Rückenschmerz: Nicht ignorieren, sondern aktiv werden

Rückenschmerzen gehören zu den am weitest verbreiteten Gründen, warum Patienten den Arzt konsultieren. Wenn die Schmerzen keine eindeutig erkennbare Ursache haben, sprechen Experten von unspezifischen Rückenschmerzen. Viele Betroffene erholen sich binnen weniger Wochen wieder. Das heißt aber nicht, dass man das Problem ignorieren sollte, warnten Mediziner in Graz am Donnerstag.

Bewegungsmangel bis Fehlhaltung

Nicht in allen Fällen spielen bei spontan auftretenden ausgeprägten Rückenschmerzen ernsthafte körperliche Veränderungen eine Rolle. Ursache für die Mehrzahl der sogenannten "unspezifischen" Rückenschmerzen können etwa sogenannte Funktionsstörungen im Zusammenspiel von Muskeln, Bändern, Gelenken und Sehnen durch Bewegungsmangel, Fehlhaltungen und einseitige Belastung sein. Vielfach tritt binnen weniger Wochen wieder ein Rückgang der Schmerzen ein.

"Das heißt aber nicht, dass man sie ignorieren sollte", hob Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, Leiterin des Instituts für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung (IAMEV) an der Med-Uni Graz am Donnerstag per Aussendung hervor. "Im Gegenteil: Man sollte jedenfalls alles tun, um zu verhindern, dass der Rückenschmerz chronisch wird". Was angeraten ist und was nicht und wie Allgemeinmediziner und Teams in Primärversorgungszentren vorgehen sollten, hat das Grazer Institut im Auftrag des Hauptverbands der Österreichischen Sozialversicherungsträger zusammengefasst und einen Behandlungspfad für Patientinnen und Patienten mit nicht-spezifischem Rückenschmerz erstellt.