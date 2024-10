Erfolgsgeschichte: Wie die moderne Medizin dem Krebs auf der Spur ist

Sie wird noch viel verfeinerter und individueller sein als heute. Wenn der Pathologe bei der Biopsie von Tumorgewebe eine seltene genetische Mutation entdeckt, bei der nicht klar ist, welche Therapie dagegen die optimale ist, wird Künstliche Intelligenz noch besser als heute helfen können: Sie wird in Sekundenschnelle in den Datenbanken mögliche vergleichbare Fälle auffinden – und die wirksamsten Therapien, die bisher weltweit dagegen eingesetzt wurden.

Ganz klar. Operationstechniken und Strahlentherapie sind viel präziser geworden, alleine das hat die Prognosen für die Betroffenen verbessert. Nebenwirkungen der Therapien bekommen wir heute viel besser in den Griff. In bestimmten Fällen ist auch eine Chemotherapie in Tablettenform möglich, die weniger Nebenwirkungen hat. Das Ziel ist aber, irgendwann ganz ohne Chemotherapie auszukommen. Zum Teil gelingt das jetzt schon, etwa beim Melanom.

Sie betonen sowohl für Gesunde als auch bereits Erkrankte ganz besonders den Stellenwert von Bewegung. Wird der unterschätzt?

Ja, eindeutig. Es gibt mehrere Studien, die klar zeigen: Bei gesunden Frauen und Männern senken Sport und Bewegung das Risiko, an Krebs zu erkranken, deutlich. Und bei Patienten, die an Dickdarm- oder Brustkrebs erkrankt sind, hat Bewegung drei Mal in der Woche in manchen Fällen einen besonders bemerkenswerten Effekt: Die Chance, dass die Erkrankung nach der Tumorentfernung nicht wiederkehrt, verdoppelt sich.

Und wenn keine Therapie mehr wirkt?

Zu Beginn meiner Ausbildung war der Umgang der Ärztinnen und Ärzte mit den Patientinnen und Patienten teilweise sehr bevormundend, paternalistisch. Heute sind Arzt und Patient Partner, und unter gegenseitigem Respekt geht es um eine ehrliche Kommunikation und das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse. Die moderne Palliativmedizin ermöglicht auch, dass die Menschen frei von Schmerzen sind und ihre Würde gewahrt bleibt.

Sie sind schon so lange in der Krebsmedizin tätig: Wie hat Sie das geprägt?

Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Mich hat immer die Hoffnung angetrieben, den Patienten bessere Therapien anbieten zu können: Diese Entwicklung seit der Jahrtausendwende, bei der es laufend Fortschritte gibt, die hat mich sehr geprägt. Wir erleben derzeit Schritt für Schritt den Sieg des menschlichen Geistes über eine biologische Problematik. Und das ist – auch wenn wir noch nicht am Ziel sind – sehr befriedigend.

