Kopfschmerzen beim Sex: Was dahinterstecken kann

Bei manchen Menschen kommt es vor oder während dem Orgasmus zu sehr intensiven Kopfschmerzen. Sie beginnen meist im Nacken und ziehen langsam oder auch plötzlich in Stirn und Schläfen. Da die Schmerzen an sexuelle Aktivität gekoppelt sind, werden sie als Sexualkopfschmerzen bezeichnet und gelten als anerkanntes Krankheitsbild.

Einer von 100 Menschen ist einmal im Leben betroffen

Bis zu ein Prozent aller Menschen ist irgendwann in ihrem Leben einmal von Sexualkopfschmerzen betroffen. Vor allem Migränepatientinnen und -patienten leiden unter den Beschwerden. Männer sind drei- bis viermal so häufig betroffen wie Frauen, meist in einem Alter zwischen 25 und 50 Jahren. Warum die Schmerzen auftreten, ist bisher nicht eindeutig geklärt, Daten dazu fehlen. Vermutet wird eine Beeinträchtigung der Stressverarbeitung im Gehirn, ein Zusammenhang mit dem Anstieg des Blutdrucks während der Erregung oder Muskelverspannungen. Als Risikofaktoren gelten Stress, Müdigkeit, häufiger Sex in kurzer Zeit, Gefäßfehlbildungen und Bluthochdruck.

Die Diagnose wird mittels neurologischer Untersuchungen per Ausschlussverfahren gestellt. Sexualkopfschmerzen sind meist harmlos und erfordern oft keine Behandlung, da sie nach mehreren Wochen bis Monaten von selbst nicht mehr auftreten. Manche Betroffene nehmen vorübergehend Schmerzmittel vor dem Sex. Die Beschwerden müssen dennoch abgeklärt werden, um schwerwiegende Erkrankungen auszuschließen. Ernste Ursachen sind selten, können aber auftreten, wie nun der Fall einer 61-jährigen Frau aus den USA zeigt.