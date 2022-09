Studie: "Kombi-Pille" und Adipositas höchst gefährlich

Gesünderer Lebensstil

Laut der Übersichtsstudie bedeutet Übergewicht für Frauen im gebärfähigen Alter eine um den Faktor 1,7 erhöhte Gefährdung durch venöse Embolien. Bei Adipositas steigt sie um den Faktor 2,4. Statistiken haben aber gezeigt, dass die gleichzeitige Verwendung von Östrogen/Gestagen enthaltenden "Pille"-Präparaten zu zwölfmal mehr venösen Thromboembolien führen. Für Frauen mit Adipositas erhöht sich dieses Risiko noch einmal auf das Doppelte, also auf das 24-Fache.

Abnehmen wäre natürlich die erste wichtige Maßnahme, um das Grundproblem zu verringern. In Sachen Empfängnisverhütung sollte jedenfalls an Methoden ohne eine erhöhte Thrombosegefährdung gedacht werden. Für Studienautor Rosano geht es aber auch um einen generell gesünderen Lebensstil, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft. "Frauen mit Adipositas, die orale Kontrazeptiva einnehmen, sind verletzlich, was VTE-Ereignisse betrifft und sollten auch sonst Maßnahmen ergreifen, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen insgesamt zu verhindern: jedenfalls allfälliger Rauchstopp und mehr körperliche Bewegung."