Hitzewellen: Warum manche Senioren sie viel heftiger wahrnehmen

„Dass ältere Menschen ganz besonders an den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze und Extremwetterereignissen leiden, ist uns allen bewusst“, schickt Jasmin Riederer im KURIER-Interview voraus. „Was bislang vernachlässigt wurde, ist der Blick darauf, dass Klimaextreme Seniorinnen und Senioren in unterschiedlichem Ausmaß beschäftigen“, sagt die auf Klimagerontologie spezialisierte Forscherin von der Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems. Riederer verweist auf den sozialen Hintergrund, der maßgeblich beeinflusst, wie Menschen außergewöhnliche Wetterlagen erleben. Menschen jenseits der Lebensmitte leiden nicht nur unter der Hitze, sie verfügen auch über ein langjähriges Gedächtnis in Bezug auf klimatische Veränderungen. Weil ihr Anteil in der Gesellschaft wächst, werden ihre Bedürfnisse für die Klimapolitik wichtiger. „Zum Beispiel, wenn es darum geht, Hitzeschutzmaßnahmen wie Beschattung oder Kühlung auf sie zuzuschneiden.“ In Zusammenarbeit mit Altersarmutsforscher Lukas Richter von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten hat Riederer deshalb untersucht, wie Menschen ab 50 Jahren Extremwetter wahrnehmen – Hitze und Dürre, aber auch Stürme, Starkregen und Überschwemmungen. Außerdem prüfte man, welche sozialen und wirtschaftlichen Faktoren diese Sichtweise prägen.

Soziale Faktoren prägen Hitze-Erleben Für die im Fachblatt Frontiers in Psychology veröffentlichte Studie wertete das Team österreichische Daten aus der europäischen SHARE-Studie aus, einer regelmäßig durchgeführten Umfrage zu Gesundheit, Altern und Ruhestand. Es zeigte sich: Der Wohnort macht einen Unterschied. Ältere Menschen in Großstädten bemerken häufiger eine Zunahme von Extremwetterereignissen als Menschen in kleineren Städten oder auf dem Land. Ein möglicher Grund: In dicht bebauten Städten sind die Folgen des Klimawandels, vor allem Hitze, stärker spürbar. Menschen in ländlichen Regionen deuten Wetterveränderungen möglicherweise eher als normale saisonale Schwankungen. „Am Land hat man in der Regel mehr Anpassungsmöglichkeiten“, erklärt Riederer. „Mehr Grün, vielleicht ein Haus mit Garten.“ In Städten sei Armut präsenter, sagt Riederer. „Oft haben Menschen in Städten aus finanziellen Gründen weniger Wohnraum als Menschen, die am Land wohnen oder dort einen Zweitwohnsitz besitzen.“ Beim Geschlecht fanden sich keine messbaren Unterschiede, auch wenn andere Studien nahelegen, dass Frauen den Klimawandel und seine Folgen deutlicher wahrnehmen. „Unter anderem, weil Frauen im Alter eher armutsgefährdet sind und sich daher schlechter gegen Extremwetter schützen können.“ Personen mit höherem Bildungsniveau nahmen häufiger eine Zunahme von Wetterextremen wahr als Personen mit niedrigerem Bildungsniveau. Auch Menschen mit großen finanziellen Problemen berichteten häufiger von zunehmenden Wetterextremen. Moderate finanzielle Schwierigkeiten änderten die Wahrnehmung kaum – verglichen mit Menschen in gesicherten Verhältnissen. Die Ergebnisse passen zu früheren Daten. „Wenn ich mir Beschattung oder eine Klimaanlage leisten kann, macht das einen Unterschied bei meiner Lebensqualität und wie ich extreme Hitze mitbekomme“, sagt Studienmitautor Richter.

Hitze: Aus diesen Gründen sind ältere Menschen besonders gefährdet Mit zunehmendem Alter kann der Körper hohe Temperaturen schlechter ausgleichen, wodurch Hitze für ältere Menschen zu einem erheblichen Gesundheitsrisiko wird. Besonders gefährdet sind Personen mit chronischen Erkrankungen und komplexer Medikation, vorangeschrittener Gebrechlichkeit oder Demenz. Bei Hitze versucht der Körper, überschüssige Wärme durch stärkere Hautdurchblutung und vermehrtes Schwitzen abzugeben, was jedoch zu Flüssigkeits- und Elektrolytverlusten führen kann. Im Alter funktionieren diese Schutzmechanismen schlechter, weil Durstgefühl, Nierenfunktion, Herz-Kreislauf-Reserve und Schweißproduktion nachlassen. Dadurch können schon moderate Hitzebelastungen zu Dehydratation, Kreislaufproblemen oder einer Verschlechterung bestehender Erkrankungen führen. In schweren Fällen drohen akute Nierenschäden, Delir, Hitzschlag oder sogar Multiorganversagen, weshalb Hitze das Risiko für Krankenhausaufnahmen und Sterblichkeit erhöht.