Lange Wartezeiten bei Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie für Kinder

In der Steiermark ist die Versorgung besonders schlecht

Die Kinderliga analysierte Daten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), die zeigen, wie viele Therapiestunden in einzelnen Regionen abgerechnet wurden. Bei kassenfinanzierter Ergotherapie ist demnach die Versorgung in der Steiermark und in Vorarlberg besonders schlecht, bei Logopädie schneidet ebenfalls die Steiermark am schlechtesten ab.

Bei kassenfinanzierter Physiotherapie ortet die Kinderliga in Wien, insbesondere in den Bezirken 11, 15 und 20, Versorgungsmängel sowie etwa in den Bezirken Lilienfeld in Niederösterreich und Oberwart im Burgenland. Die Gründe dafür würden in historisch gewachsenen Vertrags- und Verrechnungsmöglichkeiten liegen.

Erst seit 2021 sind Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie für Kinder und Jugendliche in einem Rahmenvertrag mit der ÖGK enthalten, davor war es nicht in jedem Bundesland möglich sie als Kassenleistung in Anspruch zu nehmen. "Das ist ein großer Fortschritt und auch die Vernetzung zwischen den Disziplinen ist abrechenbar geworden. Dennoch ist es vielfach nicht möglich, zeitnah Therapieplätze anzubieten", erklärte Marion Hackl, Präsidentin der Ergotherapie Austria. Hinzu käme, dass neben den Kindern auch die Eltern mehr begleitende Gespräche bräuchten.