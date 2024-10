Immer mehr Kinder kurzsichtig: Woran Eltern Fehlsichtigkeit erkennen können

Bereits jedes dritte Kind weltweit ist kurzsichtig – Tendenz steigend. In europäischen Ländern liegt der Anteil der Kinder mit Fehlsichtigkeit zwischen 30 und 40 Prozent. Hauptgrund dafür ist ein zu häufiges und zu langes Fokussieren in der Nähe. "Das Ausmaß, in dem auf Handy, Laptop oder Tablet geschaut wird, nimmt zu, und zwar auch schon bei sehr jungen Kindern", sagt Markus Gschweidl, Bundesinnungsmeister der Augen- und Kontaktlinsenoptiker. "Das kann ein übermäßiges Längenwachstum des Augapfels bewirken, was zu Kurzsichtigkeit führt."

Insbesondere ab dem Volksschulalter werden die Augen von Kindern sehr gefordert, meint Gschweidl. Stundenlanges Nahsehen in Verbindung mit Bildschirmen aber auch Büchern und Heften in der Schule sowie die weitere Nutzung von Smartphones und ähnlichen Geräten in der Freizeit kann das Risiko einer Kurzsichtigkeit erhöhen. Das gilt vor allem, wenn die Geräte bei einer verminderten Umgebungshelligkeit genutzt werden. Beginnt Kurzsichtigkeit bereits im Kindesalter und nimmt über die Jahre weiter zu, kann das zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Netzhautablösung im Erwachsenenalter führen.