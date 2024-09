Schule, Sportvereine: Eltern mischen sich immer mehr ein

Bild der "unantastbaren" Pädagogin ist ins Wanken geraten

Bringen sich Eltern heute tatsächlich mehr ein und erwarten, in der Schule oder im Verein mitreden zu können? Ja, meint die Psychotherapeutin Vivien Kain. "Wir leben in einer Gesellschaft, in der uns vermittelt wird, dass man mehr Einfluss nehmen kann und soll – das gilt für Mitarbeiter eines Betriebs genauso wie für Eltern. Das Bild der "unantastbaren" Pädagogin ist zudem ins Wanken geraten, wodurch sich für Eltern gefühlt mehr die Möglichkeit bietet, mitreden zu können", sagt Kain.

Einerseits sei das positiv: Kinder erleben, dass man auch Nein sagen dürfe und nicht alles, das jemand, der erwachsen ist oder eine Position innehat, sagt, mitmachen müsse. "Es braucht allerdings ein gewisses Gleichgewicht – Pädagogen und Trainer im Sportverein dürfen Grenzen ziehen. Es darf Vorgaben geben, die man hinterfragenswert findet. Sofern sich das in einem Rahmen befindet, wo niemand Schaden nimmt, müssen Kinder lernen, auch Regeln, mit denen sie nicht konform gehen, einzuhalten", so Kain.