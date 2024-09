September-Stress: Wie man trotzdem entspannt bleibt

Verschnaufpausen können schon ganz kleine, banale Dinge schaffen

Das Ziel sei ein Wechsel aus Spannung und Entspannung – das heißt, nach belastenden, anstrengenden Tätigkeiten auch Verschnaufpausen einzuplanen. "Das können ganz kleine, banale Dinge sein, wie zum Beispiel sich einmal durchzustrecken, die Katze zu streicheln, einen Schluck Zitronenwasser zu trinken oder in der Früh ein bisschen früher aufzustehen, um - bevor die Kinder munter sind - noch in Ruhe einen Kaffee trinken zu können. Es hilft, sich die Frage zu stellen: Was brauche ich jetzt, damit ich die nächste Sitzung gut bewältige oder damit ich wieder gut für die Kinder da sein kann?", betont Schirl. Auch achtsames Atmen gehört dazu – wer gestresst ist, atmet schneller. Entspannungstechniken wie Atemübungen, Meditation und Yoga können helfen, zur Ruhe zu kommen und Stress abzubauen.

Unterstützen kann zudem, sich eine Liste von 30 Dingen zu überlegen, die weniger als eine Stunde dauern und weniger als 10 Euro kosten und die ein Wohlgefühl erzeugen. Das helfe, kleine Pausen im Lauf eines Tages besser zu gestalten und entspannen zu können. Schirl: "Ganz viele arbeiten, holen dann gleich die Kinder ab und es geht zum nächsten Termin. Das kann sich nicht ausgehen. Man muss wissen, wie man Pausen nützt, um sich zu erholen." Selbst kurze Pausen von 10 bis 15 Minuten können helfen, sich besser zu konzentrieren und produktiver zu sein.