Jedes dritte Kind übergewichtig: Wie langfristiges Abnehmen gelingt

Wie geht man es also an, wenn das eigene Kind übergewichtig ist? Das hänge vor allem vom Alter ab, meint Ernährungswissenschaftlerin Verena Kunz . Sie leitet die Initiative Hipteens , die über Workshops, Abnehm-Camps und Online-Angebote mit übergewichtigen Kindern und ihren Eltern arbeitet.

Erste Erfahrungen mit Hänseleien, Diskussionen in der Familie

"Jüngere sind meist motiviert und voller Elan. Ab 14, 15 haben viele aber schon gescheiterte Abnehmversuche hinter sich, vielleicht erste Erfahrungen mit Hänseleien und mit Diskussionen rund um das Gewicht innerhalb der Familie. Sie gehen oft in einen Schutzmechanismus und resignieren", meint Kunz. Sinnvoll sei, nach und nach kleine, aber nachhaltige Veränderungen einzuleiten, etwa statt Chips und Schokolade Obst, Gemüse oder Nüsse als Snack anzubieten und Bewegung in den Alltag einzubauen, etwa mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren. "Wichtig ist, nicht alles auf einmal zu ändern, sondern kleine Schritte zu setzen, die nicht überfordern", so Kunz. Das Ziel sei, Gesundheit "wieder cool zu machen".

Dazu brauche es vor allem Unterstützung der Familie. "Viele Eltern warten zu lange bis sie Hilfe suchen und wollen dann nur Ernährungs- oder Trainingspläne für ihre Kinder. Es geht aber darum, einen gesunden Lebensstil zu vermitteln und zu schauen, wie sich das in der Familie langfristig umsetzen lässt", betont Kunz. Oft seien auch die Eltern übergewichtig, das Ändern der Gewohnheiten in der Familie langwierig.