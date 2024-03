Fettleibigkeit: Das dicke Ende kommt noch

Doch wenn am Montag Ernährungsexperten, Ärzte, Selbsthilfegruppen und andere an den „Welt-Adipositas-Tag 2024“ erinnern, besteht kein Grund zu feiern, im Gegenteil: Seit 1990 hat sich die Zahl der Übergewichtigen weltweit mehr als verdoppelt, berichtet die Fachzeitschrift The Lancet.