Körperideale von Mädchen haben sich geändert

Die aktuellen Studienergebnisse, die am Montag im Fachblatt Child and Adolescent Obesity veröffentlicht wurden, sind Teil der "Health Behaviour in School-aged Children Study" (HBSC-Studie), die von 2002 bis 2018 vierteljährlich Daten zu Gesundheit und Gesundheitsverhalten Kindern und Jugendlichen im Alter von elf, 13 und 15 Jahren aus Europa und Nordamerika erhebt.

➤ Mehr lesen: Mädchen laut Gesundheitsstudie stärker psychisch belastet

Die Daten variieren zwischen den Ländern stark: Es zeigte sich, dass Jungen und Mädchen, die in Ländern mit einer höheren Prävalenz von Übergewicht und Adipositas leben, ihr eigenes Gewicht eher unterschätzen und seltener überschätzen. Dies könnte darauf hindeuten, dass es in den betroffenen Ländern von Jugendlichen als "normaler" empfunden wird, mehr Gewicht zu haben.