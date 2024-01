Studie: Täglich Kimchi senkt das Risiko für Fettleibigkeit

Fermentieren ist nicht nur eine uralte und bewährte Methode, um Lebensmittel durch Einsalzen haltbar zu machen. Die dadurch entstehende milchsaure Vergärung tut auch dank der Milchsäurebakterien dem Mikrobiom des Darms gut - in Mitteleuropa ist dieser Effekt besonders durch Sauerkraut bekannt. Fermentiert wird allerdings auch in Asien, in den vergangenen Jahren ist dank der Vorliebe für asiatische Küchen auch hierzulande "Kimchi" bekannter geworden.

Im Rahmen einer umfangreichen Beobachtungsstudie zeigten sich nun positive Effekte, nicht nur auf den Verdauungsapparat - sogar auf das Gewicht. Die Studie wurde nun die in der frei zugänglichen Zeitschrift BMJ Open veröffentlicht.

