Kardiologe: Nach Corona-Infektion auf Herzprobleme achten

Das Ende akuter Covid-19-Symptome muss längst nicht das Ende gesundheitlicher Probleme sein. Eine deutsche Studie hat eine extrem hohe Rate an Auffälligkeiten in MR-Untersuchungen des Herzens bei Patienten gezeigt. Verdächtige Anzeichen von Herzproblemen sollten auf jeden Fall abgeklärt werden, sagte Fabian Knebel, Herz-Echokardiografie-Spezialist der Berliner Charite, bei einer Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM).

"Die Covid-19-Erkrankung läuft offenbar in drei Phasen ab. In der ersten Phase verteilt sich das Virus im Körper. In der zweiten Phase ist die Lunge betroffen. Dann kommt eventuell die gefürchtete dritte einer Hyperinflammation (extreme Entzündungsreaktion; Anm.)", erklärte Knebel.

Bei Patienten, die ins Spital aufgenommen werden müssen, sei oft ein Ansteigen der Laborwerte BNP und Troponin, also der Marker für eine Herzmuskelschädigung, zu bemerken. "Meiner Erfahrung nach haben wir diese Konstellation bei sehr vielen Patienten."

Herz-Komplikationen

Vor allem viele ältere Patienten entwickeln im Laufe einer Covid-19-Erkrankung Herz-Komplikationen, zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung. Symptome können auch auf eine durch die Infektion entstandene Herzschwäche hindeuten. Ältere Patienten mit Vorerkrankungen des Herzens scheinen ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe von Covid-19 zu haben, erklärte der Experte.

Vorsichtig und aufmerksam sein sollten aber alle Covid-19-Betroffenen sein, auch wenn sie die akute Phase der Infektion - zumeist zu Hause - überstanden haben. Bei in Deutschland bisher 1,1 Millionen und in Österreich mehr als 280.000 bestätigten Infektionen (derzeit 110.000 aktive Fälle) ist das eine enorm hohe Anzahl von potenziell Betroffenen.