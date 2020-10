Wenn das Virus Spätfolgen zeigt

„Die Existenz des sogenannten Post-Covid-Syndroms ist derzeit wissenschaftlich noch nicht bestätigt, es gibt aber intensive Diskussionen darüber“, erklärt Bernd Lamprecht, Leiter der Klinik für Lungenheilkunde am Kepleruniklinikum in Linz, und mittlerweile viel gefragter Corona-Experte in der österreichischen Medienlandschaft.

„Von einem Syndrom spricht man, wenn mehrere Symptome auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen sind.“ Im Fall des Post-Covid-Syndroms seien vor allem starke Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Schlafstörungen, Atemnot und Depressionen zu beobachten.