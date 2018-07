Kane bis Ronaldo: Warum die WM-Profis ihr Wasser ausspucken

Wer so viel läuft wie die Profi-Fußballer bei den Weltmeisterschaftsspielen, hat viel Durst. Sollte man zumindest meinen, denn wer genau hinschaute, konnte entdecken, dass einige der Spieler ihr Getränk nicht tranken, sondern wieder ausspuckten. Dazu zählten etwa Englands Kapitän und Torschützenkönig Harry Kane, Portugal-Star Christiano Ronaldo und der britische Spieler Dele Alli. Sie nahmen zwar ihre Sportgetränkeflaschen zum Mund. Statt die Flüssigkeit zu schlucken, spuckten sie sie aber in großem Bogen wieder aus.

Eigene Technik

Ein möglicher Grund für die Mundspülung ist, dass es sich dabei um eine eigene Technik handelt, wie einige Fitness- und Ernährungswissenschaftler behaupten. Studien zu Ausdauersportarten wie Radfahren und Laufen haben gezeigt, dass Sportler bei intensiven Trainingseinheiten eine Leistungssteigerung erzielen können, indem sie ihren Mund mit einer Kohlenhydratlösung spülen und dann ausspucken ohne zu schlucken. Rezeptoren im Mund sollen Signale an das Belohnungszentrum im Gehirn schicken, was wiederum dazu führt, dass mehr Energie freigesetzt wird. Die Muskeln können etwas stärker drücken, das Gefühl der Erschöpfung wird reduziert.

"Du trickst das Gehirn ein bisschen aus. Das ist unserer Meinung nach der Mechanismus", sagte Asker Jeukendrup, ein Sportphysiologe und Ernährungswissenschaftler der New York Times. Er stellte in einer Untersuchung aus dem Jahr 2004 gemeinsam mit Kollegen an der Universität von Birmingham fest, dass die Spülung Radfahrer bei einem 40-Kilometer-Rennen um fast eine Minute schneller machte.