Neue Forschungsdaten: Täglich Kakao für ein fitteres Hirn?

Es zeigte sich, dass die tägliche Einnahme im Vergleich zu Placebo keine allgemeinen Vorteile für kognitive Funktionen mit sich brachte. In einer zweiten Analyse konnte aber festgestellt werden, dass Teilnehmende mit schlechten Ernährungsgewohnheiten von der Einnahme des Kakaoextrakts kognitiv profitierten.

Täglich eine Tasse Kakao statt gesunder Ernährung also? Nein, sagt die Wissenschaft. Flavanole sind sekundäre Pflanzenstoffe und in vielen alltäglichen Lebensmitteln enthalten, beispielsweise Äpfeln, Trauben, Teeblättern oder eben in der Kakaobohne. In herkömmlichen Produktionsprozessen, wie bei der Herstellung von Schokolade, werden die wertvollen Wirkstoffe allerdings meistens zerstört.