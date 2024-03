Kriege, Klimakrise, Zukunftsangst: Wie Eltern mit Jugendlichen ins Gespräch kommen

Die Corona-Pandemie, die Kriege in der Ukraine und in Gaza, steigende Lebenskosten, der Klimawandel – unsere Zeit ist geprägt von Krisen, die auch Kinder und Jugendliche beschäftigen. Jugendstudien zeigen, dass viele sich belastet fühlen und sorgenvoll in die Zukunft blicken. Insbesondere die Klimakrise steht bei Jugendlichen an erster Stelle der Themen, die für eher düstere Blicke Richtung Zukunft sorgen. "Junge Menschen haben meist starke Ideale, gehen weniger Kompromisse ein und dieser Idealismus ist eine unglaubliche Antriebsfeder. In Zeiten der Krise und der Bedrohung von außen schränken sich die Zukunftsperspektiven aber ein und vielen fehlt diese Aufbruchsstimmung", sagt Psychologin Caroline Culen, Geschäftsführerin der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit.