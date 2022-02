Ivermectin: Falschmeldung befeuert Impfkritiker

Es ist ein Fehler, der weite Kreise zieht: Die Nachrichtenagentur Reuters vermeldete am Montag, dass das vieldiskutierte Medikament Ivermectin eine antivirale Wirkung gegen Omikron und andere Virusvarianten gezeigt hätte. In der ursprünglichen Meldung wurde fälschlich angegeben, dass Ivermectin in klinischen Phase-III-Studien mit Menschen "wirksam" gegen Omikron gewesen wäre. Das hätte das japanische Pharmaunternehmen Kowa bekannt gegeben, nachdem es das Mittel gemeinsam mit der Universität Tokio untersucht habe.

Später musste die Nachrichtenagentur korrigieren. Tatsächlich wurde keine Wirksamkeit gegen Covid-19 bei Menschen in der Studie festgestellt.

Vielmehr hatte das japanische Unternehmen in einer Presseaussendung veröffentlicht, dass ein zuvor gefundener Effekt von Ivermectin in Laborversuchen auch auf Omikron übertragbar sei. Das heißt allerdings noch nicht, dass dies auch für Menschen gilt.

Viele potenzielle Covid-19-Behandlungen, die in Reagenzgläsern vielversprechend wirkten, zeigten letztlich keinen Nutzen für Covid-19-Patientinnen und -Patienten in klinischen Studien unter realen Bedingungen außerhalb eines Labors. Dazu zählt etwa das vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump beworbene Malariamittel Hydroxychloroquin.