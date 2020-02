Irgendwann muss man das Kopfballspiel lernen

Martin Ivanschitz hat lange Zeit Köpfchen bewiesen. Der heute 44-Jährige hat als Verteidiger in der Regionalliga Ost und in der 2. österreichischen Bundesliga gespielt – und nebenbei ein Medizinstudium absolviert. Er ist der Älteste der Fußballer- und Musikerfamilie Ivanschitz (Brüder Andreas und Clemens). Der Unfallchirurg hat eine Ordination in Steinbrunn und arbeitet im Krankenhaus Eisenstadt. Als Klubarzt des SV Mattersburg sind für ihn auch Kopfverletzungen keine Seltenheit. So hat sich vor drei Jahren ein Mattersburg-Spieler in einem Spiel der Amateure einen Schädelbruch samt Hirnblutung zugezogen und musste notoperiert werden.