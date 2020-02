Machen Kopfbälle dement?

KURIER: Stimmt es denn, dass regelmäßiges Kopfballspiel das Gehirn schädigen kann?

Petra Jansen: In einer bildgebenden Studie aus dem Jahr 2013 konnte unser US-Kollege Michael Lipton zeigen, dass extensives Kopfballtraining die weiße Gehirnmasse verändert. Darüber hinaus dürfte laut Lipton bei Fußballern, die häufig köpfeln, das Gedächtnis beeinträchtigt werden. Bei ihnen waren neuronale Veränderungen mit unterschiedlichen Schädigungsschwellen für mehrere Hirnregionen erkennbar.

Müssen somit Fußballer, die den Ball oft köpfeln, mit Langzeitschäden rechnen?

Inga Koerte: Im Moment können wir diese Frage noch nicht abschließend beantworten. Wir wissen auch noch nicht, ob es die Quantität der Kopfbälle oder die Frequenz in einem Spiel ist, die zu Schädigungen führen können. Was wir schon sehen: Bei Fußballern, die den Ball in ihrer Karriere häufiger geköpfelt haben, reduziert sich die graue Substanz – das sind die Nervenzellen – mit zunehmendem Alter schneller als bei anderen Menschen.

Wie haben Sie das erhoben?

Koerte: Unser Team hat 16 ehemalige Profifußballer untersucht. Diese waren im Schnitt 50 Jahre alt. Sie hatten in jungen Jahren mindestens eine, die meisten sogar mehrere Saisonen in der ersten, zweiten oder dritten deutschen Bundesliga gespielt. Wir haben die Ergebnisse der 14 Feldspieler mit jenen der beiden Torhüter und jenen von gleichaltrigen Nicht-Kontaktsportlern wie Tänzer, Schwimmer oder Tischtennisspieler verglichen. Und da waren deutliche Unterschiede in der Abnahme der Nervenzellen zu erkennen. Wir konnten außerdem mithilfe einer Magnetresonanz-Spektroskopie in den Gehirnen der Fußballer mehr chronisch-entzündliche Prozesse feststellen.

Welche Folgen hat das vermehrte Kaputtgehen von Gehirnzellen?

Koerte: Das kann zu einem beschleunigten Altern führen.

Kann auch die Gedächtnisleistung abnehmen?

Jansen: Wir haben einmal bei Studierenden vor einem vierwöchigen und nach einem vierwöchigen Kopfballtraining (ein Mal pro Woche) die kognitiven Leistungen gemessen und haben keine Veränderungen festgestellt. In einer neuen Studie mit brasilianischen Profifußballern waren auch keine Einschränkungen erkennbar. Es könnte jedoch so sein, dass neuropsychologische Symptome wie zum Beispiel Gedächtnisveränderungen mit ständiger Ausübung des Kopfballspiels zunehmen.