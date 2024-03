Intervallfasten: Erhöhen Esspausen das Sterberisiko?

Erhöhen Esspausen das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben?

Konkret kamen Forschende der Shanghai Jiao Tong University School of Medicine zu dem Ergebnis, dass Personen, die im Intervall fasten, ein 91 Prozent höheres Risiko haben, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Die neuen Erkenntnisse werden in Kürze auf einem Kongress der US-amerikanischen Herzgesellschaft vorgestellt, der von 18. bis 21. März in Chicago stattfindet.

Die Forschenden untersuchten die Essgewohnheiten von über 20.000 US-Amerikanerinnen und -Amerikanern. Dabei verwendeten sie Daten von über 20-Jährigen, die zwischen 2003 und 2018 an den National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) teilnahmen. Durchschnittlich wurden die Teilnehmenden acht Jahre lang beobachtet und mit den Daten des National Death Index abgeglichen. Der National Death Index ermöglicht es Forschenden, den Todesstatus oder die Todesursache für Todesfälle von Bürgerinnen und Bürgern in den USA zu ermitteln.

Die Ergebnisse sollen laut den Forschenden zeigen, dass Personen, die täglich innerhalb eines Zeitfensters von acht Stunden oder weniger essen, ein um 91 Prozent gesteigertes Risiko haben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben. Leiden Personen bereits an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und essen in weniger als zehn Stunden pro Tag, sei dieses Risiko 66 Prozent höher. Ebenso sei das Risiko an Krebs zu sterben geringer, wenn der Zeitraum der Essensaufnahme mehr als 16 Stunden pro Tag beträgt. Das Gesamtrisiko zu Sterben, wurde bei Personen, die Intervallfasten betreiben, allerdings nicht höher.