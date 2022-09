Initiative kämpft für saubere Luft im Klassenzimmer

Für saubere Luft in Klassenzimmern und Kindergärten will die neu gegründete Initiative Gesundes Österreich (IGÖ) kämpfen. Zunächst sollen CO2-Messgeräte zum Einsatz kommen, die den richtigen Zeitpunkt zum Lüften anzeigen, in einem weiteren Schritt dann Abluftventilatoren und Filtersysteme.

"In den Klassenzimmern herrscht eine feindliche Luft", so Elternvertreterin Eva Hottenroth.

"Wer jemals bei einem Elternabend in einem Klassenzimmer war, weiß, dass das eine Zumutung ist - ganz unabhängig von der Virenbelastung", meinte auch der Internist Wolfgang Hagen. Kinder könnten sich bei hoher CO2-Belastung im Klassenzimmer schlechter konzentrieren und würden schneller müde. Messungen würden zeigen, dass die Grenzwerte schon nach kurzer Zeit ohne Lüften bei weitem überschritten werden, betonte Hottenroth.

Gleichzeitig ist die CO2-Belastung auch ein Marker für die Virenlast - und damit das Covid-Risiko.

"Es wird immer behauptet, dass Kinder ohnehin nicht schwer erkranken", so Hagen. Das sei zwar grundsätzlich richtig. Durch die Masse an Erkrankungen komme es aber doch auch bei ihnen zu Todesfällen. Weltweit sei Covid bei Kindern und Jugendlichen die Nummer 2 bei den Ursachen von durch Impfungen verhinderbare Todesfällen (hinter Masern), in Europa sogar die Nummer 1. "Und Long Covid ist immer der Elefant, der im Hintergrund ist."