Influenza-Impfung: Ab Herbst 2023 für Erwachsene gegen Rezeptgebühr

Man teile sich die Kosten, alle Bundesländer stehen hinter dem Beschluss, wurde bei dem Pressestatement am Rande einer Sitzung der Bundeszielsteuerungskommission betont. Allerdings bringt das Programm für die Bewohner der Bundeshauptstadt keine Vorteile, denn die Stadt Wien bot zuletzt Gratis-Impfaktionen an. Lehner hob hervor, dass die Impfung auch in den E-Impfpass eingetragen wird.

Rauch, Hacker und Lehner dankten der Vorarlberger Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP), der es ganz wesentlich zu verdanken sei, dass es zu einer Einigung gekommen ist. Sie war im ersten Halbjahr Vorsitzende der Landesgesundheitsreferentinnen und -referenten, da Vorarlberg den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz inne hatte und für das zweite Halbjahr den Vorsitz nun an Wien übergab.

Wegen des langen Vorlaufs bei der Bestellung von Influenza-Impfstoffen ist die Einführung des öffentlichen Impfprogramms für alle Erwachsenen erst ab 2023 möglich. Bereits in der kommenden Saison wird es, wie in den vergangenen beiden Jahren, beschränkte Angebote geben, wie das kostenlose Influenza-Impfprogramm für Kinder und für Menschen in Alters- und Pflegeheimen.