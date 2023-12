Influenza: Impfung in der Schwangerschaft schützt auch das Baby

Schwangeren wird die Influenzaimpfung seit Jahren zu ihrem eigenen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen dringend empfohlen. Das gilt auch für Österreich. Eine US-Studie belegt jetzt, dass diese Immunisierung auch einen Schutz der Neugeborenen und Babys in den ersten sechs Monaten darstellt.

Die wissenschaftliche Untersuchung wurde von Leila Sahni von der Kinderabteilung des Baylor College of Medicine (Houston/US-Bundesstaat Texas) geleitet und vor kurzem in der US-Fachzeitschrift JAMA Pediatrics veröffentlicht. Sie und ihre Co-Autoren untersuchten, wie wirksam eine Influenzaimpfung in der Schwangerschaft Babys unter sechs Monaten vor Infektionen schützt, die eine Spitalsaufnahme oder die Behandlung in einer Notaufnahme erfordern.

Für die Studie verwendeten die Wissenschafter, so das Deutsche Ärzteblatt, die Daten aus dem New Vaccine Surveillance Network für die Influenzawellen 2016/2017 bis 2019/2020. Die Analyse umfasste Babys unter sechs Monaten, die an sieben Kinderkliniken in den USA aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung in einer Notaufnahme behandelt oder hospitalisiert wurden mussten.