Influenza: EU-Agentur sieht Anzeichen für schwere Welle für Ältere

Rund 20 Prozent der Bevölkerung infizieren sich in normalen Saisonen mit dem Grippevirus, einer von vier Infizierten entwickelt auch Symptome und erkrankt. Ältere Menschen, Schwangere und Menschen mit chronischen Erkrankungen sind am stärksten von schweren Verläufen gefährdet.

In Österreich gibt es derzeit nur vereinzelte Infektionen mit Influenza-Viren. Allerdings sind – abgesehen jetzt von Corona – mehr Menschen von Atemwegsinfektionen betroffen als in den Vorjahren um diese Jahreszeit. „Mit Kalenderwoche 41/2021 (derzeit sind wir in Kalenderwoche 43, Anm.) sind in Wien über 10.000 Personen an einem grippalen Infekt erkrankt“, schreibt die Virologin Monika Redlberger-Fritz im Newsletter des Zentrums für Virologie der MedUni Wien (Virusepidemiologische Information). Daten aus der Vorwoche liegen noch nicht vor. Sie verweist darauf, dass normalerweise die Anzahl an Neuerkrankungen pro Woche im Oktober nur zwischen 4.000 und 6.000 liegt.